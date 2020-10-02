У Житомирському військовому інституті відкрили Кіберполігон

У Житомирському військовому інституті відкрили Кіберполігон

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Укрінформ
За ініціативи та фінансової підтримки НВЦ «Інфозахист» на новоствореній кафедрі захисту інформації та кібербезпеки Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (ЖВІ) було створено Кіберполігон. 

Урочисте відкриття майданчику для досліджень відбулось 2 жовтня, повідомляє Укрінформ.

"Введення Кіберполігону в експлуатацію кардинально переорієнтовує освітній процес в практичну площину, що на виході дає можливість курсантам по випуску з університету не лише знати, але й вміти забезпечувати кібербезпеку", - сказав під час відкриття кафедри доктор технічних наук, професор, полковник Руслан Грищук.

У Житомирському військовому інституті відкрили Кіберполігон / Фото надані пресслужбою

Кіберполігон – це хаб для досліджень та відпрацювання курсантами та студентами заходів протидії гібридним впливам в кіберпросторі, де можна займатись науковими розробками, проводити практичні заняття та організовувати змагання. Це реальна можливість ще під час навчання на практиці ознайомитись з особливостями протидії інформаційним загрозам в кіберпросторі: від створення та випробування новітніх технологій, тестування комп’ютерних систем і мереж на проникнення до відпрацювання заходів протидії гібридним впливам в кіберпросторі.

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Особливістю Кіберполігону ЖВІ є те, що сучасне програмне та апаратне забезпечення, яке є ядром навчально-лабораторного комплексу, було надано за рахунок приватної компанії – ТОВ «НВЦ «Інфозахист», а не за державне фінансування. Технічний директор компанії Ярослав Калінін є випускником Житомирського військового інституту, й на власному досвіді знає як важливо мати сучасну матеріально-технічну базу для навчання та підготовки професійних кадрів, тому виступив ініціатором проєкту:

«Ми вкладаємось у створення бази для підготовки професійних кадрів у сфері кіберзахисту, яких зараз на ринку праці дуже бракує. Сьогоднішні студенти та курсанти - це хребет нашого війська через 15-20 років. І ті знання та культура, яку ми зараз даємо, будуть фундаментом армії майбутнього. Віримо в ЖВІРЕ як майбутнє кіберрозвідки в Україні», - наголосив Калінін.

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