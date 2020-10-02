За ініціативи та фінансової підтримки НВЦ «Інфозахист» на новоствореній кафедрі захисту інформації та кібербезпеки Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (ЖВІ) було створено Кіберполігон.

Урочисте відкриття майданчику для досліджень відбулось 2 жовтня, повідомляє Укрінформ.

"Введення Кіберполігону в експлуатацію кардинально переорієнтовує освітній процес в практичну площину, що на виході дає можливість курсантам по випуску з університету не лише знати, але й вміти забезпечувати кібербезпеку", - сказав під час відкриття кафедри доктор технічних наук, професор, полковник Руслан Грищук.

У Житомирському військовому інституті відкрили Кіберполігон / Фото надані пресслужбою

Кіберполігон – це хаб для досліджень та відпрацювання курсантами та студентами заходів протидії гібридним впливам в кіберпросторі, де можна займатись науковими розробками, проводити практичні заняття та організовувати змагання. Це реальна можливість ще під час навчання на практиці ознайомитись з особливостями протидії інформаційним загрозам в кіберпросторі: від створення та випробування новітніх технологій, тестування комп’ютерних систем і мереж на проникнення до відпрацювання заходів протидії гібридним впливам в кіберпросторі.

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Особливістю Кіберполігону ЖВІ є те, що сучасне програмне та апаратне забезпечення, яке є ядром навчально-лабораторного комплексу, було надано за рахунок приватної компанії – ТОВ «НВЦ «Інфозахист», а не за державне фінансування. Технічний директор компанії Ярослав Калінін є випускником Житомирського військового інституту, й на власному досвіді знає як важливо мати сучасну матеріально-технічну базу для навчання та підготовки професійних кадрів, тому виступив ініціатором проєкту:

«Ми вкладаємось у створення бази для підготовки професійних кадрів у сфері кіберзахисту, яких зараз на ринку праці дуже бракує. Сьогоднішні студенти та курсанти - це хребет нашого війська через 15-20 років. І ті знання та культура, яку ми зараз даємо, будуть фундаментом армії майбутнього. Віримо в ЖВІРЕ як майбутнє кіберрозвідки в Україні», - наголосив Калінін.