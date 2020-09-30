В атмосфері Сонця виявили «підсилювачі» його магнітного поля

Іонізовані гази в сонячній атмосфері значно посилюють напруженість магнітного поля в сонячних плямах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

В обсерваторії Цзицзіньшань при Академії наук Китаю відзначили, що точно такий же спеціальний пристрій підсилює сигнал Wi-Fi, на поверхні Сонця є свій природний "підсилювач".

Китайські астрономи першими у світі зробили подібне відкриття на основі аналізу зображень, зроблених 2016 року камерами двох космічних апаратів NASA - Solar Dynamics Observatory і Interface Region Imaging Spectrograph.

На знімках видно сонячні плями з дугоподібною тінню. Результати подальшого обчислення свідчать про те, що вона утворюється в результаті посилення магнітного поля в плямах іонізованними газами.

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Сонячні плями - це темні утворення на поверхні Сонця, де напруженість магнітного поля в 10 тисяч разів перевищує земну.

На контрасті з більш яскравою фотосферою Сонця ці плями здаються більш темними. Це пов'язано з тим, що сильні магнітні поля пригнічують конвекцію в нижчих шарах Сонця, призводячи до локального охолодження фотосфери та появи тіні.