SpaceX спланувала запуск одразу кількох місій NASA у 2024 році

Американське космічне агентство NASA обрало компанію SpaceX для запуску місії IMAP, яка допоможе вченим краще зрозуміти межі геліосфери, а також магнітних бар'єрів у Сонячній системі.

Як повідомили в NASA, запуск місії запланований з використанням ракетоносія Falcon-9 компанії SpaceX у 2024 році, передає Укрінформ.

"Місія IMAP планується до запуску в жовтні 2024 року на ракеті Falcon 9 Full Thrust зі стартового комплексу 40 на мисі Канаверал у Флориді", - зауважили в космічному агентстві США.

Крім того, ракетоносій має вивести в космос ще кілька супутників, у тому числі з Місячної програми NASA, метеорологічні супутники, а також геліофізичні дослідницькі станції.

Загальна вартість запуску супутників становить приблизно $109,4 млн, що включає сам запуск, а також інші витрати, пов'язані з місіями.