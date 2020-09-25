На лондонському вокзалі роботи "знищуватимуть" коронавірус ультрафіолетом

На одному з найбільших вокзалів Лондона Сент-Панкрасі знищувати коронавірус за допомогою ультрафіолетового світла будуть роботи, щоб переконати пасажирів, що перебувати на вокзалі безпечно.

Про це повідомляє The Straits Times, передає Укрінформ.

Вокзальні станції потрапили під удар у вівторок, коли прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав людей знову по можливості працювати вдома, а також достроково закрив ресторани та бари, щоб подолати другу хвилю COVID-19.

Як зазначається у повідомленні, Сент-Панкрас - дев’ятий за завантаженістю вокзал у країні. Водночас пандемія спричинила різке зниження частоти використання залізниці.

«Ми - перша залізнична станція, яка запровадила технологію цього типу, тому що хочемо дати змогу людям з упевненістю користуватися нашим вокзалом», - сказав Джей Ньютон, керівник інженерних та експлуатаційних станцій високошвидкісного залізничного сполучення.

Роботи використовують ультрафіолетове світло, щоб обробляти великі площі без хімічного дезінфікувального засобу. Технологія може вбити майже 100% бактерій та вірусів, включно з коронавірусом, на поверхнях та в повітрі за лічені хвилини.

Сент-Панкрас є кінцевим пунктом сполучення потяга Eurostar з Парижем, Брюсселем та Амстердамом, а також пов’язаний із шістьма лондонськими лініями метро.