Rolls-Royce вдруге за місяць представив люксовий седан
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
У порівнянні зі своїм попередником Rolls-Royce Ghost, новий люксовий седан є довшим на 17 сантиметрів, що дасть більше місце для ніг пасажирів.
Також автомобіль вважається більш люксовим та технологічно оснащеним завдяки системі з чотирьома камерами з панорамним оглядом та системою самопаркування.
Автомобіль має 6,75-літровий двигун із подвійним надувом V12 з потужністю в 563 кінських сил. Крутний момент сягає 627 Нм.
Зазначається, що попри відсутність ціни на даний автомобіль, стандартна модель попередника Rolls-Royce Ghost стартує від 332 500 доларів США.
Тому не слід сподіватися, що вартість 2021 Rolls-Royce Ghost Extended буде меншою.
Перші доставки очікуються у четвертому кварталі вже цього року.
Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня британська компанія Rolls-Royce представила новий автомобіль класу люкс Rolls-Royce Ghost.
Фото: carbuzz.com