Rolls-Royce вдруге за місяць представив люксовий седан

Британська компанія Rolls-Royce представила новий автомобіль класу люкс 2021 Rolls-Royce Ghost Extended.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У порівнянні зі своїм попередником Rolls-Royce Ghost, новий люксовий седан є довшим на 17 сантиметрів, що дасть більше місце для ніг пасажирів.

Також автомобіль вважається більш люксовим та технологічно оснащеним завдяки системі з чотирьома камерами з панорамним оглядом та системою самопаркування.

Автомобіль має 6,75-літровий двигун із подвійним надувом V12 з потужністю в 563 кінських сил. Крутний момент сягає 627 Нм.

Зазначається, що попри відсутність ціни на даний автомобіль, стандартна модель попередника Rolls-Royce Ghost стартує від 332 500 доларів США.

Тому не слід сподіватися, що вартість 2021 Rolls-Royce Ghost Extended буде меншою.

Перші доставки очікуються у четвертому кварталі вже цього року.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня британська компанія Rolls-Royce представила новий автомобіль класу люкс Rolls-Royce Ghost.

Фото: carbuzz.com