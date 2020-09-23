Tesla представила новий електрокар - без підзарядки майже 840 кілометрів

Компанія Tesla Ілона Маска представила новий електрокар Model S Plaid із запасом ходу без підзарядки понад 837 км.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

За словами Маска, флагманський седан може розігнатися до 96 км за годину за менш ніж дві секунди, а максимальна швидкість електрокара становить 322 км за годину.

Model S Plaid проїде 402 кілометри за менш ніж 9 секунд.

Вартість однієї базової моделі розпочинається від 139 990 доларів США.

У компанії Маска вже почали приймати замовлення, проте очікується, що перші автомобілі будуть доставлені наприкінці наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, засновник Tesla Ілон Маск під час презентації «День батареї» анонсував випуск повністю автономної Tesla за 25 000 доларів «приблизно через три роки».