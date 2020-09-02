Rolls-Royce представив новий люксовий седан
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
В автомобілі встановлений 6,75-літровий двигун V12 із потужністю в 563 кінські сили та крутним моментом у 627 Нм.
Rolls-Royce представив новий седан / Фото: CARBUZZ
Компанія стверджує, що люксовий седан може розігнатися з нуля до 96 км за годину лише за 4,6 секунди, а максимальна швидкість суперкара не перевищує 250 км за годину.
В автомобілі є також кілька корисних функцій - самостійне паркування та круіз-контроль.
Вартість одного Rolls-Royce Ghost близько 330 тис. доларів. Дата початку продажів поки невідома.
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