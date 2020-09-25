В Ізраїлі відкрили електродорогу з бездротовою зарядкою

В Ізраїлі розробники побудували систему, заряджає електротранспорт під час руху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naked Science.

Проект розробив муніципалітет Тель-Авів-Яффо разом з компаніями ElectReon і Dan Bus Company.

Розробники побудували систему, що заряджає електротранспорт під час руху. Вона складається з набору мідних котушок, які знаходяться під асфальтом.

«Енергія передається від електромережі до дорожньої інфраструктури і заряджає машини», - повідомила ElectReon. При цьому в транспорті, на підлозі, встановили приймачі для передачі енергії безпосередньо до акумулятора під час руху.

В якості тестового ділянки автори проекту вибрали дорогу довжиною близько двох кілометрів від залізничної станції «Тель-Авів - Університет» до зупинки «Клатцкін». Після реконструкції у вересні 2020 року фрагмент маршруту в 600 метрів оснастили котушками, зробивши дорогу електричною.

«У найближчі тижні пройдуть пробні запуски, і тільки потім електробуси почнуть курсувати регулярно», - розповіли в муніципалітеті. Dan Bus Company має намір проводити випробування і перевірку якості електродороги, після чого - якщо тести виявляться успішними - пустить автобуси постійним маршрутом. Влада, в свою чергу, розглянуть можливість побудувати більше інноваційних доріг у місті.

Проект став частиною муніципальної політики, спрямованої на популяризацію електромобілів і зниження рівня забруднення повітря. В рамках програми влада також планує розмістити зарядні станції для електромобілів і пустити по майбутнім електродорогам вантажний транспорт і персональні авто.

На думку місцевої влади, розробка допоможе поліпшити якість повітря в місті і зробить Ізраїль лідером в сфері електротранспорту.

«Будівництво електричної дороги для зарядки громадського транспорту зробить Тель-Авів-Яффо першим містом в світі, який почне широко використовувати бездротову зарядку автобусів», - відзначили в офіційній заяві.