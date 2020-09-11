Більше 800 кілометрів без підзарядки: у Tesla S з'явився конкурент

Американська компанія Lucid Motors анонсувала вихід своїх перших електроседанів преміум-класу: в лінійці будуть представлені чотири моделі вартістю від 80 тисяч доларів.

Про це повідомляє Naked Science.

Вони з'являться на ринку в 2021-2022 роках.

Прототип майбутнього седана Lucid Motors показала 2016 року, коли оголосила про намір виробляти електромобілі. Проектуванням авто зайнявся Пітер Роулінсон, технічний директор компанії і колишній головний інженер Tesla Model S. У вересні цього року пройшла онлайн-презентація, де керівництво представило чотири моделі, які мають стати прямими конкурентами електроседана Tesla.

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Найдешевша версія Lucid Air коштуватиме до 80 тисяч доларів. Її характеристики поки не оголошені. Вартість Lucid Air Touring у базовій комплектації становитиме 95 тисяч доларів. Модель буде мати запас ходу близько 653 кілометрів і потужність 620 кінських сил.

Air Grand Touring буде коштувати від 139 тисяч доларів та проходити до 812 кілометрів без підзарядки (на сьогодні це найвищий показник для електромобіля), потужність її - 800 кінських сил.

Модель Lucid Air Dream Edition потужністю 1080 кінських сил вийде обмеженим тиражем. Вона буде мати запас ходу від 748 до 809 кілометрів - показник залежить від розміру коліс. Крім того, автомобіль зможе розганятися майже до 100 кілометрів на годину всього за 2,5 секунди ( Tesla Model S робить це за 2,9 секунди). Вартість авто буде починатися від 169 тисяч доларів.

Компанія розповіла, що оснастить седани системою допомоги водієві DreamDrive. У неї входять 32 датчика, система радарів і лідарів (прилад для вимірювання відстані до об'єкта) і архітектура на основі технології Ethernet. Також машина зможе визначати власника по обличчю.

На місці приладової панелі буде перебувати 34-дюймовий вигнутий скляний екран з роздільною здатністю 5K, на ньому розмістять потрібну водієві інформацію. Нижче розташують сенсорний дисплей, його можна буде сховати під приладову панель для економії місця, а під ним - роз'єм для зарядки, порти USB-C і підстаканники. На кермі і просторі над центральним екраном залишаться кілька фізичних перемикачів для управління гучністю і активації системи допомоги водієві ADAS і голосового помічника Amazon Alexa, які встановлені в автомобіль. Власники Lucid Air також зможуть встановити додаток для управління авто: наприклад, з його допомогою можна буде відкривати і закривати машину.