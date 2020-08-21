Tesla працює над датчиком, що нагадуватиме про забуту в машині дитину

Компанія Tesla працює над новим сенсором виявлення руху, який зможе визначати, що в закритій машині залишилася дитина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що Tesla очікує на схвалення Федеральної комісії з питань зв'язку, щоб використовувати технологію неліцензованих радіолокаційних датчиків міліметрових хвиль. Вони розроблені для роботи на вищих рівнях потужності, ніж дозволено згідно з нормативами.

Tesla заявила, що пристрій можна використовувати для "зниження ризику теплового удару у дітей, захисту пасажирів автомобіля від травм завдяки вдосконаленим подушкам та паскам безпеки, а також для покращення систем запобігання крадіжкам".

Радіолокаційне сканування вимірює розмір тіла, щоб відрізнити дитину від дорослого. Це може допомогти автомобілю "оптимізувати розгортання подушок безпеки під час аварії ефективніше, ніж сучасні системи вимірювання ваги у сидіннях", повідомила компанія.

Як повідомляє видання, інші автовиробники також запровадили оновлення системи безпеки, щоб зменшити кількість випадків, коли дітей залишають у машинах. Так, Nissan додав датчики у позашляховики Pathfinder у 2018 році: якщо водій не відчинить задні двері після паркування, він кілька разів почує сигнал-нагадування. Аналогічно General Motors встановила функцію Rear Seat Reminder у багатьох моделях авто: на панелях відображаються повідомлення, щоб водії перевірили задні сидіння.