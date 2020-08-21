Tesla працює над датчиком, що нагадуватиме про забуту в машині дитину

Tesla працює над датчиком, що нагадуватиме про забуту в машині дитину

Укрінформ
Компанія Tesla працює над новим сенсором виявлення руху, який зможе визначати, що в закритій машині залишилася дитина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що Tesla очікує на схвалення Федеральної комісії з питань зв'язку, щоб використовувати технологію неліцензованих радіолокаційних датчиків міліметрових хвиль. Вони розроблені для роботи на вищих рівнях потужності, ніж дозволено згідно з нормативами.

Tesla заявила, що пристрій можна використовувати для "зниження ризику теплового удару у дітей, захисту пасажирів автомобіля від травм завдяки вдосконаленим подушкам та паскам безпеки, а також для покращення систем запобігання крадіжкам".

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Радіолокаційне сканування вимірює розмір тіла, щоб відрізнити дитину від дорослого. Це може допомогти автомобілю "оптимізувати розгортання подушок безпеки під час аварії ефективніше, ніж сучасні системи вимірювання ваги у сидіннях", повідомила компанія.

Як повідомляє видання, інші автовиробники також запровадили оновлення системи безпеки, щоб зменшити кількість випадків, коли дітей залишають у машинах. Так, Nissan додав датчики у позашляховики Pathfinder у 2018 році: якщо водій не відчинить задні двері після паркування, він кілька разів почує сигнал-нагадування. Аналогічно General Motors встановила функцію Rear Seat Reminder у багатьох моделях авто: на панелях відображаються повідомлення, щоб водії перевірили задні сидіння.

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