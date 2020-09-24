Tesla розробляє модель доступного електромобіля

Компанія Тesla розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.

Про це повідомляє “Голос Америки”, передає Укрінформ.

“Щоб електромобілі продовжили своє зростання у порівнянні зі своїми колегами на паливі, вони мають дешевшати. Ось тут і з’являється план Тesla зменшити вдвічі вартість виробництва кожної кіловат-години”, — заявив Ілон Маск на щорічних зборах акціонерів компанії у місті Фремонт (Каліфорнія, США).

За його словами, автомобіль Tesla вартістю 25 тис. дол., який поки що немає назви, знаходиться в стадії розробки. Це є можливим завдяки економії витрат на виробництві акумуляторів.

За словами Ілона Маска, саме дешевші акумулятори зможуть зробити “Теслу” більш доступною.