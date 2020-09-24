Tesla розробляє модель доступного електромобіля

Tesla розробляє модель доступного електромобіля

Укрінформ
Компанія Тesla розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.

Про це повідомляє “Голос Америки”, передає Укрінформ.

“Щоб електромобілі продовжили своє зростання у порівнянні зі своїми колегами на паливі, вони мають дешевшати. Ось тут і з’являється план Тesla зменшити вдвічі вартість виробництва кожної кіловат-години”, — заявив Ілон Маск на щорічних зборах акціонерів компанії у місті Фремонт (Каліфорнія, США).

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За його словами, автомобіль Tesla вартістю 25 тис. дол., який поки що немає назви, знаходиться в стадії розробки. Це є можливим завдяки економії витрат на виробництві акумуляторів.

За словами Ілона Маска, саме дешевші акумулятори зможуть зробити “Теслу” більш доступною.

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