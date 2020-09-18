Hubble зробив знімки гігантського шторму на Юпітері

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки величезного шторму на планеті Юпітер, розміри якого співставні з розміром Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті американського відомства.

Знімок був зроблений ще 25 серпня, коли планета була на відстані у 653 мільйонів кілометрів від Землі.

За даними NASA, шторм рухається по Юпітеру у північних широтах зі швидкістю в 560 км за годину. На думку астрономів, довжина самого шторму становить близько 15 700 кілометрів.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав спіральну галактику NGC 2188 у сузір'ї Голуб.

Фото: NASA