Hubble показав "хвостату" галактику

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав галактику "з хвостом" NGC 1614.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє американське відомство.

Галактика з ексцентричною формою знаходиться за близько 200 млн світлових років від Землі у сузір'ї Ерідан.

За даними NASA, NGC 1614 з’явилася в результаті активного галактичного зіткнення, через що й має незвичайний вигляд, включаючи припливний хвіст.

Зазначається, що саме космічне зіткнення також рухає бурхливий потік міжзоряного газу з меншої з двох галактик до ядра більшої галактики. Це, у свою чергу, призвело до вибуху під час процесу утворення зірки, який розпочався в ядрі й повільно поширився назовні скрізь галактику.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble допоміг з’ясувати, що затемнення Бетельгейзе, другої за яскравістю зірки в сузір'ї Оріона, стало результатом викидів частини її гарячої речовини.