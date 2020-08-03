Hubble “спіймав” розсіяне зоряне скупчення

Телескоп Hubble від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував розсіяне зоряне скупчення NGC 2203 у сузір'ї Столова Гора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт NASA.

За словами астрономів, які досліджують NGC 2203, саме у цьому розсіяному зоряному скупченні є зірки з масою майже вдвічі більшою за масу Сонця.

Вони також виявили, що частота їхнього обертання може бути тим фактором, чому деякі зірки залишаються довше, ніж зазвичай, у фазі головної послідовності свого життя.

Читайте також: Hubble показав Сатурн у літній час

Як повідомляв Укрінформ, Very Large Telescope від Європейської південної обсерваторії зробив знімок планетарної туманності NGC 2899, яка знаходиться у сузір'ї Вітрила.