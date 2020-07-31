Європейський телескоп зняв “космічного метелика” у Всесвіті

Very Large Telescope від Європейської південної обсерваторії (ESO) зробив знімок планетарної туманності NGC 2899, яка знаходиться у сузір'ї Вітрила.

Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

«Схожа на метелика своєю симетричною структурою, красивими кольорами та хитромудрими візерунками, ця вражаюча бульбашка газу - відома як NGC 2899 - пливе та мерехтить небом», - заявляють в обсерваторії.

У відомстві додали, що кадр планетарної туманності був зроблений Very Large Telescope від Європейської південної обсерваторії, яка розташована у Чилі.

Сам космічний об’єкт знаходиться за 3000 - 6500 світлових років від Землі на південному сузір'ї Вітрила та має дві центральні зірки.

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Зазначається, що великий об'єм газу NGC 2899 розтягується до максимум двох світлових років від центру. Він яскраво світиться перед зірками Чумацького Шляху, коли газ досягає температури, яка перевищує 10 тисяч градусів.

Високі температури зумовлені великою кількістю випромінювання від материнської зірки туманності, через що газ водню в туманності світиться червонуватим ореолом навколо газу кисню, синього кольору.

Як повідомлялося, група астрономів із трьох британських університетів знайшли у Всесвіті дві нові планети GJ 887b та GJ 887c.