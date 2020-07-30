Астрономи знайшли найкраще місце на Землі для телескопа

Група міжнародних астрономів дослідила, що найкращим місцем на Землі для встановлення телескопа є купол Аргуса, що в східній частині Антарктики.

Про це заявив співавтор дослідження з канадського Університету Британської Колумбії Пол Хіксон, повідомляє портал New Atlas.

"Телескоп, який встановлений на куполі Аргуса, показав найкращі результати у порівнянні зі схожими телескопами, встановленими в будь-якому іншому місці планети для астрономічного спостереження", - повідомив він.

За словами Хіксона, саме поєднання великої висоти, низької температури, тривалих періодів безперервної темряви та надзвичайно стабільної атмосфери робить Купол дуже привабливим місцем для оптичної та інфрачервоної астрономії. "Телескоп, там розташований, робив би чіткіші зображення і міг би виявляти більш розмиті предмети (у космосі – ред.)", - додав він.

Зазначається, що купол Аргуса розташований на Антарктичному плато на відстані близько 1200 кілометрів вглиб східної частини контенту. Він знаходиться на висоті 4 км над рівнем моря. Саме ця точка вважається найхолоднішою на Землі.

Фото: New Atlas