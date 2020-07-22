Європейський телескоп зробив перший знімок молодої зірки, схожої на Сонце

Телескоп Very Large Telescope Європейської південної обсерваторії зробив перший знімок молодої зірки, схожої на Сонце, навколо якої обертаються дві екзопланети.

Про це повідомляє Phys.org.

«Very Large Telescope Європейської південної обсерваторії зробив перший кадр молодої зірки, яка схожа на Сонце. Навколо неї знаходяться дві гігантські екзопланети», - йдеться у повідомленні.

Нововиявлена планетарна система TYC 8998-760-1 знаходиться за 300 світлових років від Землі.

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Як повідомляє портал, дві екзопланети обертаються навколо самої зірки на відстані у 160 й 320 разів більшій за відстань між Сонцем і Землею.

Група міжнародних дослідників виявила, що ці два газові гіганти мають більшу масу за планети в Сонячній системі. Маса однієї з них перевищує масу Юпітера у 14 разів, а іншої, більш віддаленої, у шість

Зазначається, що нові обсервації астрономів можуть допомогти людству зрозуміти, як формуються й змінюються планети навколо Сонця.

До цього часу астрономи ще ніколи безпосередньо не спостерігали більше однієї планети на орбіті зірки, схожої на Сонце.

Як відомо, телескоп Very Large Telescope Європейської південної обсерваторії знаходиться у Чилі.