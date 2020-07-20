Hubble зробив знімок галактики зі спіральними рукавами

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімок галактики NGC 4848, яка розташована у сузір'ї Волосся Вероніки.

Про це повідомляється на сайті телескопу.

"Особливістю більшості спіральних галактик є безліч вигнутих спіральних рукавів, які, нібито вивертаються з центру галактики. На цьому зображенні, зробленому за допомогою космічного телескопа Hubble, надзвичайно детально спостерігаються приголомшливі сріблясто-сині спіральні рукави галактики NGC 4848", - йдеться у повідомленні.

Фото: spacetelescope.org

На "внутрішньому боці" рукавів розташовані сотні тисяч яскравих молодих зірок.

Зазначається, що сама галактика була відкрита ще у 1865 році німецьким астроном Генріхом Луї д'Аррестом.

Як повідомлялося, раніше астрономи за допомогою телескопа "Hubble" отримали знімок галактики NGC 7513, яка знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Скульптор.

Фото: spacetelescope.org