Hubble зробив знімок галактики зі спіральними рукавами
Про це повідомляється на сайті телескопу.
"Особливістю більшості спіральних галактик є безліч вигнутих спіральних рукавів, які, нібито вивертаються з центру галактики. На цьому зображенні, зробленому за допомогою космічного телескопа Hubble, надзвичайно детально спостерігаються приголомшливі сріблясто-сині спіральні рукави галактики NGC 4848", - йдеться у повідомленні.
Фото: spacetelescope.org
На "внутрішньому боці" рукавів розташовані сотні тисяч яскравих молодих зірок.
Зазначається, що сама галактика була відкрита ще у 1865 році німецьким астроном Генріхом Луї д'Аррестом.
Як повідомлялося, раніше астрономи за допомогою телескопа "Hubble" отримали знімок галактики NGC 7513, яка знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Скульптор.
Фото: spacetelescope.org