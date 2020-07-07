Hubble зробив знімок галактики, що "втікає"

Астрономи за допомогою телескопа «Хаббл» отримали знімок галактики NGC 7513, яка знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Скульптор.

Цікава ця галактика тим, що вона «тікає» від нас на дуже великій швидкості, йдеться на сайті обсерваторії.

Як повідомляє DT, галактика рухається на швидкості 1564 кілометрів на секунду. Для порівняння, Земля обертається навколо Сонця на швидкості близько 30 кілометрів на секунду.

Хоча деякі галактики, наприклад Чумацький Шлях і галактика Андромеди гравітаційно пов'язані одна з одною і в майбутньому повинні злитися, більшість галактик Всесвіту рухаються в бік одна від одної. Це явище можна пояснити розширенням Всесвіту: простір між галактиками розтягується.

Телескоп "Хаббл" був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року.