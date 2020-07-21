Астрономи виявили «сплячі» вулкани на Венері

Група міжнародних вчених виявила на планеті Венери три десятка структур, які нещодавно могли бути створені активними вулканами.

Про це йдеться у заяві професора з геології Лорена Монтесі з Університету Меріленда, повідомляє портал Space.

«Це перший раз, коли ми можемо вказати на конкретні структури (на Венері – ред.), і сказати: «Подивіться, це не старий вулкан, а той, який активний сьогодні, який може дрімає, але не є мертвим» », - заявив він.

Загалом було виявлено 37 таких молодих структур.

Зазначається, що астрономи використовували комп’ютерні симуляції для моделювання безпрецедентних деталей формування та еволюції вулканічних структур на Венері.

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Як повідомлялося, понад сотня міжнародних астрофізиків представили найбільшу у світі мапу Всесвіту у 3D, яка репрезентує 11 мільярдів років історії космосу.