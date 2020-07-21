Астрономи виявили «сплячі» вулкани на Венері
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Укрінформ
Група міжнародних вчених виявила на планеті Венери три десятка структур, які нещодавно могли бути створені активними вулканами.
Про це йдеться у заяві професора з геології Лорена Монтесі з Університету Меріленда, повідомляє портал Space.
«Це перший раз, коли ми можемо вказати на конкретні структури (на Венері – ред.), і сказати: «Подивіться, це не старий вулкан, а той, який активний сьогодні, який може дрімає, але не є мертвим» », - заявив він.
Загалом було виявлено 37 таких молодих структур.
Зазначається, що астрономи використовували комп’ютерні симуляції для моделювання безпрецедентних деталей формування та еволюції вулканічних структур на Венері.
Як повідомлялося, понад сотня міжнародних астрофізиків представили найбільшу у світі мапу Всесвіту у 3D, яка репрезентує 11 мільярдів років історії космосу.