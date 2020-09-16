Європейське космічне агентство та NASA запустять проєкт захисту Землі від астероїдів

Європейське космічне агентство та NASA запустять проєкт захисту Землі від астероїдів

Укрінформ
Європейське космічне агентство (ESA) анонсувало першу у своїй історії місію, мета якої — підготуватися для захисту Землі від астероїдів, які можуть загрожувати планеті.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу агентства.

Місію назвали "Гера" (Hera) — на честь давньогрецької богині шлюбу, її учасники працюватимуть разом з американським аерокосмічним агентством NASA.

Для реалізації місії ESA підписало контракт з німецькою космічною компанією OHB вартістю 129,4 мільйона євро. Вони створять космічний зонд «Гера», який мають запустити у 2024 році. 

У межах проєкту DART (Double Asteroid Redirect Test) NASA планує відправити у 2021 році власний зонд до подвійного астероїда Didymos. Він складається з більшого тіла Didymos A діаметром 800 метрів та меншого Didymos B діаметром 160 метрів, який обертається навколо першого.

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У вересні 2020 року зонд NASA повинен вдарити по меншому астероїду з цієї пари та змінити траєкторію обох. Це буде тренуванням «відбиття» астероїдів, які можуть загрожувати Землі.

У 2026 році зонд «Гера» має долетіти до Didymos і дослідити, наскільки успішною була робота DART. Ефективність кінетичного впливу європейський зонд вивчатиме упродовж 6 місяців. Крім того, він повинен протестувати декілька нових технологій, наприклад, автономну навігацію навколо астероїда. Це допоможе краще вивчити структуру та склад цих небесних тіл.

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