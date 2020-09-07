До Землі мчить швидкісний 36-метровий астероїд

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) заявило про наближення до Землі астроїду 2020 PT4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

За даними астрономів, сам 36-метровий астероїд пролетить повз Землі 8 вересня й далі направиться у бік Місяця.

Зазначається, що швидкість руху 2020 PT4 становить 12,6 км за секунду або 45 360 кілометрів за годину.

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Його максимальна відстань до Землі становитиме 1 883 153 кілометри, що є 4,9-кратною відстанню між Землею й Місяцем.

Як повідомляв Укрінформ, потенційно небезпечний астероїд 2011 ES4 розміром приблизно з багатоповерховий будинок наблизився 1 вересня до Землі на відстань у 120 тисяч кілометрів.