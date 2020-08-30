До Землі наблизиться астероїд завбільшки з будинок

Потенційно небезпечний астероїд 2011 ES4 розміром приблизно з багатоповерховий будинок наблизиться до Землі.

Про це повідомляється на сайті NASA, передає Укрінформ.

Зближення астероїда з Землею очікується 1 вересня о 19:12 за київським часом.

Розміри небесного тіла становлять від 22 до 49 метрів. Астероїд наблизиться до планети на відстань близько 120 тисяч кілометрів - це приблизно в 3,2 рази менше відстані від Землі до Місяця.

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Швидкість польоту астероїда становитиме близько семи-восьми метрів на секунду.

2011 ES4 був відкритий 2 березня 2011 року. Він належить до групи «Аполлонів» - астероїдів, у яких траєкторія польоту перетинається з орбітою Землі.