Штучний інтелект знайшов 50 нових екзопланет

Група вчених із британського Університету Ворвіка ідентифікувала 50 нових екзопланет у космосі завдяки використанню алгоритму на основі штучного інтелекту, який проаналізував старі дані Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Астрономи спочатку тренували алгоритм виявляти планети на основі старих даних, які зібрав попередній телескоп Кеплер від NASA під час свого перебування у космосі впродовж дев’яти років.

Вже коли алгоритм навчився чітко розрізняти справжні планети від хибно позитивних, тоді астрономи дали йому проаналізувати старі набори даних, які ще не мали свого підтвердження. Саме там алгоритм і виявив 50 нових екзопланет.

«З точки зору підтвердження планет, ніхто раніше ще не використовував техніку машинного навчання», - заявив дослідник Девід Армстронг.

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Водночас, науковці рекомендують астрономам використовувати декілька методів для підтвердження нових планет.

Зазначається, що маса новопідтверджених планет коливається у розмірах від планет із масою Нептуна до планет із масою меншою за Землю. Деякі з цих планет обертаються навколо зірки за 200 днів, а деякі й за одну добу.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) заявляє про наближення до Землі астероїда 2018VP1.