Вчені створили міні-серце зі стовбурових клітин мишей

Група японських вчених із Токійського університету повідомила, що їй вдалося створити «міні-серце», що функціонує, з використанням стовбурових клітин ембріонів мишей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Група вчених виростила ембріональні стовбурові клітини, додавши до них особливий білок - ламінін.

Ембріональні стовбурові клітини здатні розвиватися в усі види клітин організму і мають властивості, подібні до плюрипотентних стовбурових клітин iPS.

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За словами вчених, клітини сформували структуру, подібну серцю, з поперечним розміром близько одного міліметра приблизно за два тижні.

Це серце має передсердя і шлуночок, б'ється, як справжній орган, і має схожу структуру з серцем ембріона миші.

Вчені говорять, що успішно створити тривимірне серце вдалося вперше.