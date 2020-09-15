Вчені створили міні-серце зі стовбурових клітин мишей
Укрінформ
Група японських вчених із Токійського університету повідомила, що їй вдалося створити «міні-серце», що функціонує, з використанням стовбурових клітин ембріонів мишей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Група вчених виростила ембріональні стовбурові клітини, додавши до них особливий білок - ламінін.
Ембріональні стовбурові клітини здатні розвиватися в усі види клітин організму і мають властивості, подібні до плюрипотентних стовбурових клітин iPS.
За словами вчених, клітини сформували структуру, подібну серцю, з поперечним розміром близько одного міліметра приблизно за два тижні.
Це серце має передсердя і шлуночок, б'ється, як справжній орган, і має схожу структуру з серцем ембріона миші.
Вчені говорять, що успішно створити тривимірне серце вдалося вперше.