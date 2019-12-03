Японські генетики хочуть виростити у свиней підшлункові залози людини

Японські вчені подали в уряд заявку на проведення експерименту з вирощування у свиней людських підшлункових залоз із використанням індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS).

Дослідження очолить професор університету Мейдзі Хіросі Нагасіма, повідомляє NHK World.

Вчені планують генетично модифікувати запліднені яйцеклітини свиней, аби вони втратили здатність до створення підшлункової залози.

Потім в ці яйцеклітини будуть підсаджені індуковані плюрипотентні стовбурові клітини людини, після чого вони знову будуть поміщені у матки свиней.

Вчені припускають, що у поросяток будуть рости людські підшлункові залози з підсаджених клітин iPS.