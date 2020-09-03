Українців інформуватимуть про вплив 4G та 5G на здоров'я

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), створила спеціальний розділ на своєму офіційному сайті, в якому інформуватиме про вплив мобільних технологій 4G та 5G на здоров'я людей.

Як повідомляє Укрінформ, роз`яснення надаватимуться на виконання доручення Президента щодо ґрунтовного опрацювання петиції "Заборонити впровадження 5G через вкрай негативний його вплив на здоров’я!".

"Комісія сприймає дану проблему серйозно та створила цей розділ, де публікується інформація для інформуванням населення та зацікавлених організацій щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров'я людей", - зазначили в НКРЗІ.

Наразі розділ містить інформацію щодо новин у цій сфері, загальну інформацію, дані Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU), Європейського Союзу та регуляторних органів зв'язку країн ЄС.

НКРЗІ також запрошує представників громадськості, зацікавлених у вивченні впливу технологій 4G та 5G на людину, долучитися до обговорення та інформування щодо проблематики.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на доручення Президента Володимира Зеленського опрацьовує петицію про заборону впровадження 5G в Україні.

На початку липня електронна петиція з вимогою заборонити 5G набрала необхідні для розгляду Президентом 25 тисяч підписів. У ній міститься звернення не вводити в Україні 5G без клінічно підтвердженої доказової бази щодо безпечності цього виду зв’язку.