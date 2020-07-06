Петиція про заборону 5G в Україні набрала необхідні голоси
Такі дані опубліковані на електронному ресурсі петицій на сайті глави держави.
“Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні!”, - зазначається в тексті петиції щодо зв’язку 5G.
Відповідна петиція була створена 7 квітня, її автором є Юліана Гордей.
Станом на 14-30 годину 6 липня петиція набрала 25456 голосів.Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії спалили вже щонайменше 20 вишок різних мобільних операторів через чутки, що технологія мобільного зв'язку 5G сприяє поширенню коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, у лютому Міністерство цифрової трансформації та компанія Ericsson підписали меморандум про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G.