Петиція про заборону 5G в Україні набрала необхідні голоси

Електронна петиція з вимогою заборонити 5G набрала необхідні для розгляду Президентом 25 тисяч підписів.

Такі дані опубліковані на електронному ресурсі петицій на сайті глави держави.

“Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні!”, - зазначається в тексті петиції щодо зв’язку 5G.

Відповідна петиція була створена 7 квітня, її автором є Юліана Гордей.

Станом на 14-30 годину 6 липня петиція набрала 25456 голосів.Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії спалили вже щонайменше 20 вишок різних мобільних операторів через чутки, що технологія мобільного зв'язку 5G сприяє поширенню коронавірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому Міністерство цифрової трансформації та компанія Ericsson підписали меморандум про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G.