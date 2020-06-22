Петиція до Президента щодо заборони дистанційного навчання набрала необхідні голоси

Петиція до Президента Володимира Зеленського щодо заборони дистанційної освіти у всіх навчальних закладах набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Станом на 11 ранку понеділка петицію на сайті глави держави підписали 25 тисяч 321 громадянин.

“Діти повинні ходити до школи, навчатися, спілкуватися зі своїми однолітками. Батькам, дітям та вчителям дуже важко перебувати на дистанційній освіті. Діти не зможуть здобути повноцінні знання, знаходячись вдома. Тому народ хоче, щоб влада не прийняла закон про дистанційну освіту”, - зазначається в документі.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Серед інших заходів, зокрема, навчання в освітніх закладах було переведено на дистанційну форму.

З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет Міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня. 17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.