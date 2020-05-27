Освітяни: Школи на карантині виявилися не готовими до дистанційної освіти

Україна за умов тривалого карантину внаслідок пандемії виявилася неготовою до обмеження доступу до шкіл й дистанційної освіти.

Таку думку висловили учасники онлайн-Міжнародного [не] Форуму цифрової трансформації шкільної освіти в Україні, що відбувся в Укрінформі й організований ГО «Фонд «Відкрита політика» та Науковим ліцеєм/пансіоном «Міжнародна зелена школа ім. Клима Чурюмова».

«Україна на 7-му році війни виявилась неготовою до обмеження доступу до шкіл, до тривалого карантину. Відсутні довгострокова і короткострокова урядові стратегії, регіональні стратегії впровадження дистанційної освіти з урахуванням специфіки тимчасово окупованих територій, важкодоступних регіонів. Карантин може з новою хвилею відновитись у новому навчальному році на більш тривалий час у зв'язку з пандемією. Додаткові виклики – загострення бойових дій, інші форс-мажорні обставини», - зазначила виконавчий директор ГО «Фонд «Відкрита політика», засновниця наукового ліцею/пансіону «Міжнародна зелена школа ім. Клима Чурюмова» Ірина Жданова.

На думку учасників заходу, закінчення цього навчального року в умовах карантину стало справжнім випробуванням для всіх. Учителям, дітям і батькам довелося у прискореному та напруженому режимі опановувати нові навички, працювати з подвійним навантаженням. Цей досвід підтвердив нагальну необхідність пошуку та впровадження сучасної моделі дистанційної освіти в умовах цифрового світу.

«Пандемія змусила педагогів по-іншому ставитися до інформаційно-комунікаційних технологій. Якщо раніше це було відторгнення, мовляв, ми не вчителі інформатики, то тепер усі зрозуміли, що це інструмент вчителя, який дасть йому можливість виконати навчальну програму саме в умовах довготривалих карантинів. І ми знаходимося на етапі визначення з курсом масштабного використання дистанційних форм навчання», - сказала в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Світлана Литвинова.

Так, в умовах нинішнього карантину реалізується проєкт «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники», де розроблено 52 електронні освітні ігрові ресурси для початкової школи 1-4 класів. Також у школах використовують мережу інтернет-сервісів, системи дистанційного навчання, хмарні сервіси освіти. Однак багатьом вчителям бракує досвіду використання новітніх технологій, відтак гостро стоїть питання їхнього навчання цьому.

А іншою проблемою є те, що не всі родини мають достатньо ресурсів для забезпечення дистанційного навчання своїх дітей, а багато хто вивіз дітей на карантин у віддалені села, де взагалі немає школи й інтернету.

«Нам потрібно думати, як зробити серйозну інфраструктуру для дистанційної освіти. І така інфраструктура повинна створюватись не тільки для дітей. Цифровізація освіти є можливістю одразу залучити до навчання широкі верстви населення. А ще ми побачили потребу залучення батьків до освіти. І більшість батьків відповідально поставилися до цього, зайнявшись разом із дітьми шкільними предметами. І таку тенденцію треба підтримати», - вважає громадський діяч, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України Ірина Єгорченко.

На [не] Форумі наголосили, що кожна школа мусила впоратися з викликом пандемії й переходом на дистанційне навчання самостійно, без скоординованих державою зусиль. І це стало емоційним шоком для всіх учасників освітнього процесу - дітей, їхніх батьків і вчителів.

«Дітей набагато більше, ніж гаджетів і можливостей їх мати. Це справді складно для багатодітної сім’ї. Тому що видати кожній дитині окремий комп'ютер, відвести в окрему кімнату і щоб це відбувалося одночасно – це дуже непросто. Не кожна сім’я має таку можливість. Наші діти і ми не були до такого готові. І для вчителів це була панічна атака. І це руйнівна емоційна складова», - зазначила акторка, мама чотирьох дітей, учасниця Наглядової ради Наукового ліцею/пансіону «Міжнародна зелена школа ім. К. Чурюмова» Ірина Саніна.

Фонд «Відкрита політика» ініціює експертне обговорення викликів, ризиків і перспектив дистанційної освіти під час пандемії коронавірусу. Міжнародний [не] Форум цифрової трансформації шкільної освіти в Україні має на меті розпочати публічну дискусію навколо Стратегії та Плану спільних заходів Україна-ЄС щодо впровадження системи дистанційної освіти.

Фото: Суспільне