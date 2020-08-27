НКРЗІ за дорученням Президента опрацьовує петицію щодо заборони 5G

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за дорученням Президента Володимира Зеленського опрацьовує петицію про заборону впровадження 5G в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НКРЗІ.

"Враховуючи високий рівень занепокоєності громадськості питаннями впровадження в Україні 5G та його впливу на здоров’я, НКРЗІ ґрунтовно опрацьовується доручення Президента України від 20 липня 2020 року щодо петиції «Заборонити впровадження 5G через вкрай негативний його вплив на здоров’я!»", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні НКРЗІ вже проведено низку заходів для вивчення цього питання та пошуку шляхів врегулювання.

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Зокрема, відбулася зустріч із громадськими організаціями, опрацьовано спільно з виробниками обладнання та операторами питання роботи базових станцій 5G та відповідності їх параметрів встановленим нормам, вивчено велику кількість матеріалів МСЕ, Європейської комісії та регуляторних органів зв’язку країн ЄС.

За результатами опрацювання НКРЗІ вже запропонувала Адміністрації Держспецзв’язку доповнити проєкт Плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління низкою положень. Йдеться, зокрема, про ухвалення необхідних національних стандартів для оцінки впливу електромагнітного поля від базових станцій стільникового зв’язку на людину; введення попереджувального знака (таблички) про наявність джерела неіонізуючого випромінювання; проведення додаткових досліджень з питань впливу на людей неіонізуючих випромінювань від станцій 5G у діапазоні міліметрових хвиль або наукового визнання таких досліджень, проведених поза межами України; проведення установами системи Міністерства охорони здоров’я України вимірювань (досліджень) дотримання рівнів електромагнітних полів за зверненнями громадян; інформування населення про ризиків та впливу радіотехнологій рухомого (мобільного) зв’язку на здоров’я людей.

Як повідомляв Укрінформ, на початку липня електронна петиція з вимогою заборонити 5G набрала необхідні для розгляду Президентом 25 тисяч підписів. Петиція була створена 7 квітня, її автором є Юліана Гордей.

У петиції міститься вимога не вводити в Україні 5G без клінічно підтвердженої доказової бази щодо безпечності цього виду зв’язку.