Впливу 5G боятися – в середніх віках жити

Любителям конспірологій не варто жахатися зв'язку п'ятого покоління. Адже він з’явиться в Україні не раніше 2022-го, а там, можливо, і страхи зникнуть

Електронна петиція до президента України з проханням заборонити 5G на території країни набрала необхідні 25 тис. голосів…

Впливу вишок для мереж п'ятого покоління мобільного зв’язку на життя та здоров’я людей побоювалися ще до епідемії коронавіруса. У 2018 році мережею рознеслася новина про те, що під час перших тестів 5G в Гаазі загинули кілька сотень птахів. Пізніше вчені довели, що обидві події ніяк не пов'язані – птахи загинули за кілька місяців до розгортання обладнання. Але панікерів ці слова не переконали. Потім конспірологи звинуватили 5G у масовій загибелі бджіл, що теж було теж спростовано вченими.

І ось сьогодні з'явилися ще безглуздіші теорії: люди стали вбачати зв'язок між вишками зв'язку та…пандемією коронавірусу. Логіка «залізобетонна»: незадовго до поширення COVID-19 в китайському Ухані почали розгортати обладнання для 5G. І неважливо, що в деяких країнах, де пандемія потім розігралася, взагалі немає вишок для мереж п'ятого покоління – цей факт любителів теорій змови чомусь не хвилює.

«Середні віки – такі середні віки…» – співає в однойменній пісні білоруський музикант Сергій Міхалок (він же – фронтмен гурту «Ляпіс Трубецкой» і «Brutto»). Ну, майже… За понад 500 років порядки у світі дещо змінилися: спалюють уже не людей, а підозрілі об’єкти. Зокрема, мережі зв’язку.

Епіцентром «праведного вогню» стала Велика Британія, яку з кінця січня накрило хвилею підпалів щогл стільникового зв'язку. Палії стверджували, що радіохвилі 5G-мереж допомагають Covid-19 швидше поширюватися світом. Невдовзі ця заразна «страшилка» через соцмережі дісталася і до нас.

25 638 українців (саме стільки їх за три місяці підписали уже згадану петицію проти 5G) вбачають у зв’язку п’ятого покоління вкрай негативний вплив на здоров'я. Мовляв, без клінічно підтвердженої доказової бази щодо безпеки даного виду зв'язку «просимо не запроваджувати його у нашій країні». Отже, Офіс президента тепер зобов’язаний відреагувати на цю петицію.

COVID-19 ТА 5G МІЖ СОБОЮ НЕ ПОВ’ЯЗАНІ! АБСОЛЮТНО НІЧИМ

Про те, що світом ширяться фейкові уявлення про 5G та коронавірус йдеться у поясненні «COVID-19: міфи і неправильні уявлення», опублікованому на офіційному сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я: «Віруси не переносяться з радіосигналом або хвилями мобільного зв’язку. На момент появи COVID-19 переважна більшість країн не мали і наразі не мають мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти розповсюдженню коронавірусної хвороби». У ВООЗі ще раз нагадали, що COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом, тобто коли в дихальні шляхи здорової людини потрапляють краплі, що виділяються з дихальних шляхів хворої, наприклад, при кашлі, чханні або при спілкуванні. «А ще заразитися можна доторкнувшись до зараженої поверхні, а потім до очей, рота або носа», – додали у ВООЗ.

Вітчизняне Міністерство охорони здоров’я також підтвердило: «COVID-19» не поширюється через мобільні мережі 5G».

Станіслав Прибитько

Про відсутність такого впливу наголосили Укріформу і в Міністерстві цифрової трансформації. «Після багатьох проведених досліджень ВООЗ не було виявлено шкідливого впливу на здоров’я внаслідок впливу бездротових радіотехнологій, у тому числі 4G та 5G, – коментує керівник напряму розвитку мобільного інтернету Мінцифри Станіслав Прибитько. – Безпідставність припущень відносно негативного впливу 5G на здоров’я людей констатує й міжнародна комісія із захисту від неіонізуючих випромінювань. Також відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G у розповсюдженні COVID-19, будь-якої іншої хвороби чи інфекції».

«Я завжди відповідаю, що ваш Wi-Fi-роутер, який стоїть в кожній квартирі, потенційно більш небезпечний, ніж будь-яка з мереж 5G. Wi-Fi працює на частотах резонансу води, на цих частотах працюють всі мікрохвильові печі, і саме таким чином нагрівають їжу. Тільки потужність різна», – стверджує експерт з цифрової економіки Олена Мініч.

Нарешті, генеральний директор Українського державного центру радіочастот (УДЦР) Володимир Корсун наголосив: «Абсолютно безпечно можна знаходитися людям упродовж необмеженого часу на відстані 50 метрів і більше безпосередньо перед антеною і на відстані 5 метрів і більше збоку, зверху або під антеною». Тобто, якщо на даху вашого будинку розміщена антена базової станції, то всередині будинку вона створює електромагнітне поле набагато менше, ніж ваш мобільний телефон, причому стіни та перекриття суттєво додатково послаблюють випромінювання.

Тож, шановні любителі конспірології, яких вам іще спростувань не вистачає?..

ДО 20 ГІГАБІТ НА СЕКУНДУ: ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ОТОЙ 5G

Як уже згадувалося, 5G (fifth generation) – це п'яте покоління технологій мобільного зв'язку. «Найбільшими відмінностями між 4G та 5G є те, що в останньої суттєво більша швидкість передачі даних, значно менша затримка інтернет з’єднання (в залежності від середовища поширення і частоти, сигнал буде приходити до одержувача з тієї чи іншої затримкою, – ред.) та можливість підтримувати одночасно тисячі приладів, під’єднаних до мережі інтернет без втрати якості» – розповідає Станіслав Прибитько з Мінцифри.

Відносно швидкості або наскільки це більше? Пропускна здатність 5G – до 20 гігабіт на секунду. Це в 60 разів більше, аніж нинішні 4G-мережі (максимальна швидкість рідко перевищує 100 мегабіт на секунду), і в 20 разів більше, ніж гігабайтні оптичні волокна, які дуже популярні в наш час в якості магістральних мереж передачі даних. Звісно, 20 гігабіт на секунду це максимально теоретична величина. Якщо говорити про реальні швидкості, які чекають звичайних користувачів, то в 5G вони гарантовано досягнуть 10 гігабіт на секунду. Це означає, що ви зможете завантажувати фільми в роздільній здатності Full HD за лічені секунди.

А ще 5G зменшує затримку сигналу до 1 мілісекунди. Нагадаємо, що зараз затримки можуть досягати 10 мілісекунд в мережах 4G і 100 мілісекунд в 3G. Поліпшення цього показника дозволить використовувати мобільне підключення навіть в тих ситуаціях, коли критично важливе значення має час відгуку. Наприклад, для дистанційного керування сільгосптехнікою, промисловими роботами або безпілотними автомобілями.

Олена Мініч

«Навіщо потрібні такі швидкості, такі низькі затримки й така кількість підключених девайсів? Для роботизації виробництв», – наголошує експерт з цифрової економіки Олена Мініч.

5G – це фундамент для нової індустріальної революції – Індустрії 4.0. Це можна порівняти з цифровими «лініями електропередач» для передачі нового типу електрики – Штучного Інтелекту (ШІ), каже вона. «Якщо раніше всім машинам підключили електроенергію і це була 2-га Індустріальна революція, то тепер всім машинам «заллють» або підключать «мізки» за допомогою ШІ, і це буде зовсім інший світ – світ машин. А без 5G це зробити буде неможливо: машини повинні підключатися до великих масивів хмарних даних, і в режимі реального часу. І саме ці завдання вирішуються новим технологічним стандартом», – додала Мініч.

За її словами, 5G вимагає нових частотних діапазонів. «Прийнято два стандартних діапазони для мереж 5G: низький діапазон, нижче 6 ГГц і високий – вище 24 ГГц. На практиці більшість мереж у світі будуються в діапазонах 3,5 ГГц і 26-28 ГГц. Станом на початок липня 2020 5G мережі розгорнуті в 59 країнах у 125 операторів в комерційній і пре-комерційної експлуатації, – зауважила експерт з цифрової економіки. – У відповідності із заявами GSMA (Асоціація «Спеціальна Група Мобільних технологій», – ред.) до 2025 року по світу буде 1,2 мільярда користувачів 5G. При цьому темпи приросту використання нової технології населенням як мінімум в 2 рази вище, ніж із 4G. І це стосується як кількості смартфонів з підтримкою 5G, так і темпів розгортання мереж, і темпів їх використання клієнтами».

ПЕРСПЕКТИВИ 5G В УКРАЇНІ: ВІДНОСНО БЛИЗЬКІ

Станіслав Прибитько каже, що запуск 5G в Україні очікується не раніше 2022 року, оскільки ще немає вільних частот для його запуску. «Для цього планується переміщення телебачення з частот 700-800 МГц на нижчі. Перші ліцензії 5G з дією на 5 років отримають вимоги на покриття 5 найбільших міст країни протягом 3-х років. Це дозволить розвивати інтернет речей (IoT), підтримувати інновації та сприяти розвитку конкурентоздатності української промисловості на світовому ринку», – наголосив керівник напряму розвитку мобільного інтернету Мінцифри. І додав, що у найближчий рік планується створити тестові майданчики 5G, в яких інноваційні компанії, студенти та науковці матимуть доступ до відповідного телекомунікаційного обладнання.

Олександр Комаров

«Комерційне використання мереж 5G почнеться з 2023 року», – повідомив головний виконавчий директор мобільного оператора «Київстар» Олександр Комаров.

Десь у 2022 році повинні пройти аукціони на частоти та ліцензії, і лише з 2023 року почнеться будівництво, точніше комерційна експлуатація мереж 5G, вважає він. «Я не дуже вірю в якесь масштабне будівництво 5G по Україні. Занадто низький платоспроможний попит населення», – пояснює Комаров.

За його словами, 5G швидше необхідний для операторів, ніж для користувачів. «Ми бачимо точки концентрації наших абонентів, особливо у великих містах, і розуміємо, що скоро «впремося» в можливості 4G: технологія просто не зможе обслуговувати наявний попит. Ось тоді ми і почнемо добудовувати 5G» – додав виконавчий директор оператора.

А РАНІШЕ НІЯК? І ЯКИМ БОКОМ ТУТ ПЕТИЦІЯ?

Нагадаємо, що у травні 2019 року був підписаний Указ президента України про запуск в країні 5G, і НКРЗІ розробило план заходів. Відтоді пройшло більше року і… був зроблений лиш один крок – прийнято Постанову №15 від 15.01.2020 про перспективні діапазони частот для 5G. «Бездіяльність держави в реалізації плану заходів по запуску 5G в Україні відверто сприяє великій трійці мобільних операторів по-максимуму монетизувати 4G, замість того, щоб думати про стратегічний розвиток економіки і промисловості, яка без Штучного Інтелекту і 5G не зможе конкурувати через 3-5 років вже ні з ким», – стверджує Олена Мініч.

Ну, добре, а петиція тут до чого?

«Коли я бачу подібні «середньовічні», доведені до абсурду, переконання, що 5G поширює коронавірус по світу, то виникає тільки одне питання: а кому це вигідно? Конспірологію про коронавірус і 5G ми навіть не будемо обговорювати, а ось петиція проти 5G, яка в Україні набрала 25 тисяч підписів викликає здивування і підозру – комусь же вигідно відстрочити таким чином впровадження нових технологій?»

На думку Олени Мініч, не виключено, що це на руку мобільним операторам. «Не дарма вони постійно заявляють, що їм потрібно ще мінімум чотири роки, аби окупити вкладення в попередній стандарт (4G). Тобто, поки влада буде розбиратися з подібними петиціями, час і пройде», – резюмувала експерт з цифрової економіки.

Мирослав Ліскович. Київ