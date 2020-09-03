У Китаї почали їздити безпілотні самоскиди із 5G

Два безпілотних кар'єрних самоскиди за підтримки 5G були введені в експлуатацію в провінції Ганьсу на північному заході Китаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Самоскиди, спільно вироблені ганьсускою філією корпорації China Mobile і компанією Jiuquan Iron and Steel Group, вже використовуються на одному з місцевих вапнякових кар'єрів.

Дане родовище розташоване в 45 км на північний захід від міста Цзяюйгуань провінції Ганьсу у скелястому регіоні на висоті близько 3 400 метрів над рівнем моря.

Як пояснив представник відділення ганьсуского філії корпорації China Mobile в місті Цзяюйґуань, за допомогою мережі 5G стало можливим дистанційне керування буровою установкою і автоматизоване водіння кар'єрних самоскидів.

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У компанії зазначили, що завдяки використанню даного виду техніки водіям-операторам більше не доведеться піддавати своє життя небезпеці, працюючи в суворих природних умовах.

Фото: Jia Shiqing/ZUMAPRESS.com, globallookpress.com