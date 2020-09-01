Компанія Amazon отримала дозвіл на доставку посилок дронами

Компанія Amazon отримала дозвіл на доставку посилок дронами

Укрінформ
Американська корпорація Amazon отримала дозвіл Федерального авіаційного управління США на використання безпілотників для доставки вантажів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNBC.

Раніше такі дозволи отримали сервіс Wing Aviation (належить холдингу Alphabet, який володіє компанією Google) і компанія експрес-доставки UPS.

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У ФАУ уточнили, що дозвіл, що отримав сервіс Prime Air (належить Amazon).

За інформацією ФАУ, Prime Air передбачає «застосування автономних безпілотних авіасистем для “безпечної та ефективної доставки посилок клієнтам”.

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