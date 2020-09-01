Компанія Amazon отримала дозвіл на доставку посилок дронами

Американська корпорація Amazon отримала дозвіл Федерального авіаційного управління США на використання безпілотників для доставки вантажів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNBC.

Раніше такі дозволи отримали сервіс Wing Aviation (належить холдингу Alphabet, який володіє компанією Google) і компанія експрес-доставки UPS.

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У ФАУ уточнили, що дозвіл, що отримав сервіс Prime Air (належить Amazon).

За інформацією ФАУ, Prime Air передбачає «застосування автономних безпілотних авіасистем для “безпечної та ефективної доставки посилок клієнтам”.