Компанія Amazon отримала дозвіл на доставку посилок дронами
Укрінформ
Американська корпорація Amazon отримала дозвіл Федерального авіаційного управління США на використання безпілотників для доставки вантажів.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNBC.
Раніше такі дозволи отримали сервіс Wing Aviation (належить холдингу Alphabet, який володіє компанією Google) і компанія експрес-доставки UPS.
У ФАУ уточнили, що дозвіл, що отримав сервіс Prime Air (належить Amazon).
За інформацією ФАУ, Prime Air передбачає «застосування автономних безпілотних авіасистем для “безпечної та ефективної доставки посилок клієнтам”.