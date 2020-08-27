Компанії Amazon загрожують у Канаді багатомільйонні штрафи

Бюро з питань конкуренції Канади розпочало розслідування стосовно вірогідних антиринкових дій компанії Amazon.

Про це йдеться у поширеному Бюро з питань конкуренції Канади пресрелізі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Бюро вивчає, чи діє Amazon на своєму канадському торговельному майданчику Amazon.ca таким чином, що впливає на конкуренцію на шкоду споживачам й компаніям, які працюють у Канаді”, - зазначили у Бюро.

У відомстві наголосили, що поки лише збирають інформацію від залучених сторін й “висновку про правопорушення ще немає”.

Розслідування Бюро зосереджується на можливому зловживанні панівним становищем на ринку. Відповідно до канадського законодавства, якщо провину Amazon буде доведено, на компанію може бути накладено штраф у 10 мільйонів канадських доларів (близько $7,6 мільйона) за перше подібне правопорушення й по 15 мільйонів канадських доларів (близько $11,5 мільйона) за кожне наступне.