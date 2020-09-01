Потенційна біозагроза: вчені розробили безпечний метод аналізу зразків з Марса

Група японських дослідників розробила метод, що дозволяє безпечно аналізувати зразки з Марса шляхом укладання мікроорганізмів в кристали карбонату кальцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Зазначається, що Сполучені Штати Америки планують зібрати зразки марсіанського ґрунту для вивчення слідів життя. Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) також планує у 2029 році доставити зразки з супутника Марса Фобоса.

Однак такі зразки можуть містити невідомі форми життя, які потенційно представляють ризик для мешканців Землі.

Тому у Токійському університеті групою, яку очолює доцент Ехей Судзукі, було розроблено новий метод, що дозволяє уникнути цього ризику.

Фото: CreditCreditNASA, via Agence France-Presse — Getty Images