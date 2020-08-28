Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що саме США першими встановлять свій прапор на Марсі.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на з’їзді Республіканської партії.

«Ми запустимо нову еру «американських амбіцій» в космос. Сполучені Штати стануть першою країною, що встановить свій національний прапор на Марсі», - сказав Трамп.

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Глава Білого дому додав, що США також першими доставлять жінку на Місяць.

Як зазначає Express, Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США планує до 2024 р. відправити місію з людьми на Місяць та здійснити першу доставку людини на Марс на початку 2030-их років.

Фото: The White House