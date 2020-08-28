Трамп офіційно погодився стати кандидатом у президенти від республіканців
Як передає Укрінформ, про це він заявив на партійному з’їзді за участю близько тисячі людей, повідомляє CNN.
«Мої співвітчизники-американці, сьогодні ввечері із серцем, повним вдячності та безмежного оптимізму, я повністю приймаю номінацію на посаду президента Сполучених Штатів», - сказав Трамп.
Він заявив, що сподівається побудувати світле майбутнє для США протягом наступного терміну.
«...Пишаюся надзвичайним прогресом, який ми зробили разом за останні чотири неймовірні роки, і сповнений упевненості у світлому майбутньому, яке ми побудуємо для Америки протягом наступних чотирьох років", - сказав Трамп.
Глава Білого дому критикував свого опонента від демократів Джо Байдена, який, за його словами, може занурити країну в «анархію і беззаконня» в разі обрання.
Трамп також звинуватив кандидата від демократів у потуранні політиці Китаю і висловив думку, що Пекін хотів би, аби на президентських виборах у США переміг Байден.
Президент також порушив тему коронавірусу, зокрема пообіцяв, що вакцину буде створено до кінця цього року, «а може, навіть раніше». Він відзначив прогрес у розробці вакцини від коронавірусу, заявивши, що США «випереджають те, що було досягнуто раніше».
На з'їзді були присутні також дружина президента Меланія Трамп та його донька Іванка.
Раніше про участь у президентських перегонах заявив демократ Джо Байден. У разі його перемоги віцепрезидентом США стане Камала Гарріс.
У разі ж перемоги Трампа віцепрезидентом США стане Майк Пенс, який і нині обіймає цю посаду.
Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має стати до виконання обов’язків у січні 2021 року.
Фото: The White House