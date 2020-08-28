Трамп офіційно погодився стати кандидатом у президенти від республіканців

Глава Білого дому Дональд Трамп офіційно погодився стати кандидатом від Республіканської партії на виборах президента.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на партійному з’їзді за участю близько тисячі людей, повідомляє CNN.

«Мої співвітчизники-американці, сьогодні ввечері із серцем, повним вдячності та безмежного оптимізму, я повністю приймаю номінацію на посаду президента Сполучених Штатів», - сказав Трамп.

Він заявив, що сподівається побудувати світле майбутнє для США протягом наступного терміну.

«...Пишаюся надзвичайним прогресом, який ми зробили разом за останні чотири неймовірні роки, і сповнений упевненості у світлому майбутньому, яке ми побудуємо для Америки протягом наступних чотирьох років", - сказав Трамп.

Глава Білого дому критикував свого опонента від демократів Джо Байдена, який, за його словами, може занурити країну в «анархію і беззаконня» в разі обрання.

Трамп також звинуватив кандидата від демократів у потуранні політиці Китаю і висловив думку, що Пекін хотів би, аби на президентських виборах у США переміг Байден.

Президент також порушив тему коронавірусу, зокрема пообіцяв, що вакцину буде створено до кінця цього року, «а може, навіть раніше». Він відзначив прогрес у розробці вакцини від коронавірусу, заявивши, що США «випереджають те, що було досягнуто раніше».

На з'їзді були присутні також дружина президента Меланія Трамп та його донька Іванка.

Раніше про участь у президентських перегонах заявив демократ Джо Байден. У разі його перемоги віцепрезидентом США стане Камала Гарріс.

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У разі ж перемоги Трампа віцепрезидентом США стане Майк Пенс, який і нині обіймає цю посаду.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має стати до виконання обов’язків у січні 2021 року.

Фото: The White House