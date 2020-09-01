SpaceX планує вивести на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

Американська компанія SpaceX планує за допомогою ракети Falcon 9 вивести на навколоземну орбіту 12 партію міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це SpaceX повідомила у Твіттері, передає Укрінформ.

Зазначається, що попередньо запуск планується здійснити у четвер, 3 вересня, о 8:46 за часом Східного узбережжя США (о 15:46 за київським часом) зі стартового комплексу LC-39A на космодромі NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Попередня партія з 58 супутників Starlink була запущена 18 серпня, що стало 11 партією компанії.

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Таким чином, загальне число супутників Starlink у космосі зросло до 653.

При цьому SpaceX планує збільшити кількість супутників на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.