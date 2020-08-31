SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із супутником

Американська компанія SpaceX здійснила запуск ракети Falcon 9, яка має вивести на навколоземну орбіту аргентинський супутник SAOCOM 1B.

Як повідомляє Укрінформ, відео запуску SpaceX розмістила у Ютубі.

Компанія Ілона Маска здійснила за допомогою Falcon 9 запуск космічної місії, яка має вивести на орбіту SAOCOM 1B. Цей апарат призначений для відслідковування погодних умов на Землі.

«Ця місія знаменує перший запуск SpaceX на полярну орбіту зі Східного узбережжя та перший полярний запуск із Флориди за останні десятиліття», - наголошують у компанії.

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Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX відклала через негоду запуск системи супутників Starlink, намічений на 30 серпня.

Метою цього запуску була доставка чергових 60 інтернет-супутників системи Starlink на орбіту. Це мала бути вже дванадцята місія Starlink.