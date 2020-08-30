SpaceX анонсувала два запуски в один день

Американська компанія SpaceX оголосила про намір запустити сьогодні, 30 серпня, відразу дві космічні ракети Falcon 9.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт компанії SpaceX.

«SpaceX планує на неділю, 30 серпня, о 10:12 за часом Східного узбережжя (17:12 за київським часом) запустити свою 12-ту місію Starlink, яка виведе на орбіту 60 супутників Starlink. Falcon 9 підніметься з пускового комплексу 39A (LC-39A) у Космічному центрі Кеннеді у Флориді», - йдеться у повідомленні.

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Водночас у Ютубі компанія Ілона Маска інформує, що після цього - о 19:18 (о 2:18 31 серпня за Києвом) здійснить за допомогою Falcon 9 запуск ще однієї місії, яка виведе на орбіту космічний корабель SAOCOM 1B, а також апарати Tyvak-0172 та GNOMES-1.

«Ця місія знаменує перший запуск SpaceX на полярну орбіту зі Східного узбережжя та перший полярний запуск із Флориди за останні десятиліття», - наголошують у компанії.