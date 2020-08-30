SpaceX анонсувала два запуски в один день
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт компанії SpaceX.
«SpaceX планує на неділю, 30 серпня, о 10:12 за часом Східного узбережжя (17:12 за київським часом) запустити свою 12-ту місію Starlink, яка виведе на орбіту 60 супутників Starlink. Falcon 9 підніметься з пускового комплексу 39A (LC-39A) у Космічному центрі Кеннеді у Флориді», - йдеться у повідомленні.
Водночас у Ютубі компанія Ілона Маска інформує, що після цього - о 19:18 (о 2:18 31 серпня за Києвом) здійснить за допомогою Falcon 9 запуск ще однієї місії, яка виведе на орбіту космічний корабель SAOCOM 1B, а також апарати Tyvak-0172 та GNOMES-1.
«Ця місія знаменує перший запуск SpaceX на полярну орбіту зі Східного узбережжя та перший полярний запуск із Флориди за останні десятиліття», - наголошують у компанії.