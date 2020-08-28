LG представила маску з очищувачем повітря

LG представила маску з очищувачем повітря

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Укрінформ
Компанія LG випустила портативний очищувач повітря з акумулятором, який можна носити як маску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Пристрій має назву PuriCare Wearable Air Purifier та оснащений двома змінними фільтрами для очищення повітря, а також вентиляторами, що живляться від заряду батареї, щоб вільно дихати. LG зазначає, що у пристрою є сенсори, які визначають момент вдиху і видиху та налаштовують швидкість роботи вентиляторів відповідно до цього.

LG зазначила, що портативний очищувач повітря призначений на заміну ненадійних саморобних масок, а також одноразових масок, яких, за словами компанії, не вистачає.

Компанія вперше представила маску у липні і повідомила, що подарує 2000 штук університетській лікарні в Сеулі. Один із керівників компанії висловив сподівання, що це допоможе медичному персоналу в умовах поширення пандемії COVID-19, оскільки їм буде легше носити одну маску протягом усього робочого дня.

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Маска обладнана моторизованими вентиляторами, тому для її роботи необхідне живлення. Компанія зазначила, що PuriCare Wearable Air Purifier має батарею 820 мА, яка забезпечує до восьми годин роботи у режимі енергозбереження і до двох годин - у режимі високої потужності.

В оголошенні LG не повідомляється, коли саме маска надійде у продаж та скільки вона коштуватиме, але компанія зазначає, що вона буде доступна у четвертому кварталі цього року у "вибраних магазинах".

Фото: www.theverge.com

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