LG представила маску з очищувачем повітря

Компанія LG випустила портативний очищувач повітря з акумулятором, який можна носити як маску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Пристрій має назву PuriCare Wearable Air Purifier та оснащений двома змінними фільтрами для очищення повітря, а також вентиляторами, що живляться від заряду батареї, щоб вільно дихати. LG зазначає, що у пристрою є сенсори, які визначають момент вдиху і видиху та налаштовують швидкість роботи вентиляторів відповідно до цього.

LG зазначила, що портативний очищувач повітря призначений на заміну ненадійних саморобних масок, а також одноразових масок, яких, за словами компанії, не вистачає.

Компанія вперше представила маску у липні і повідомила, що подарує 2000 штук університетській лікарні в Сеулі. Один із керівників компанії висловив сподівання, що це допоможе медичному персоналу в умовах поширення пандемії COVID-19, оскільки їм буде легше носити одну маску протягом усього робочого дня.

Маска обладнана моторизованими вентиляторами, тому для її роботи необхідне живлення. Компанія зазначила, що PuriCare Wearable Air Purifier має батарею 820 мА, яка забезпечує до восьми годин роботи у режимі енергозбереження і до двох годин - у режимі високої потужності.

В оголошенні LG не повідомляється, коли саме маска надійде у продаж та скільки вона коштуватиме, але компанія зазначає, що вона буде доступна у четвертому кварталі цього року у "вибраних магазинах".

Фото: www.theverge.com