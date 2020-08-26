Канада вкладає $35 мільйонів у завод з виробництва медичних масок

Федеральний уряд Канади та влада провінції Онтаріо спільно вкладуть понад 46 млн канадських доларів (близько 35 млн дол. США) у нову потужну лінію виробництва захисних масок.

Про це заявляє офіс прем’єр-міністра Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прем’єр-міністр Джастін Трюдо та прем’єр Онтаріо Даг Форд оголосили про угоду між урядами Канади й Онтаріо та компанією “3М Канада” стосовно спільної інвестиції у розширення виробничих потужностей респіраторів N95 у місті Броквіль у провінції Онтаріо. Уряд Канади та уряд Онтаріо підтримують капітальні інвестиції “3М”, виділяючи по 23,33 млн дол. кожен” - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на модернізованому заводі щорічно протягом п’яти років виготовлятиметься по 25 млн масок для провінції Онтаріо і стільки ж - для решти Канади. “Це щорічно забезпечуватиме 50 млн масок N95 для медичних працівників, рятувальників та інших важливих робітників, надавши їм спорядження, необхідне для продовження виконання важливої роботи”, - наголосили в офісі Трюдо.

Перші маски нового типу мають зійти із конвеєра вже на початку наступного року.

Як повідомлялося, після початку пандемії COVID-19 Канада зазнала дефіциту медичних масок, оскільки на території країни вони не виготовлялися.