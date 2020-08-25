Мобільний додаток Arts and Culture "поповнили" доісторичні тварини та артефакти NASA

Компанія Google додала у свій мобільний додаток "Мистецтво та культура" (Arts and Culture) перелік нових артефактів, доступних для перегляду у доповненій реальності, у зв’язку з тим, що багато музеїв усе ще закриті через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Серед експонатів - скелет синього кита із Лондонського національного історичного музею, доісторичні тварини, наприклад вимерлий вид членистоногих Егірокассіс, а також предмети на зразок статуї інків, вік якої сягає 2500 років. Крім того, для перегляду у доповненій реальності є картини, наприклад автопортрет Фріди Кало та "Поцілунок" Густава Клімта.

Для користувачів додатку також доступні артефакти NASA, як-от командний модуль Apollo 11 та космічний костюм Ніла Армстронга.

Опція доповненої реальності доступна в усіх країнах. Для перегляду експонатів необхідний будь-який пристрій з операційними системами IOS або Android з підтримкою ARCore, а також додаток Google Arts and Culture.

Знайти нові експонати можна у додатку "Мистецтво та культура" за допомогою іконки "Доповнена реальність".

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Щоб роздивитися артефакт, необхідно натиснути "переглянути у доповненій реальності" на сторінці виставки. Як тільки експонат розміщено у кімнаті, його можна сфотографувати за допомогою камери телефону.