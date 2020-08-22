Британці розігнали швидкість Інтернету до рекордних 178 терабіт на секунду

Дослідники з Університетського коледжу Лондона разом із компаніями Xtera і KDDI Research змогла досягти швидкості передачі даних в Інтернеті в 178 терабіт на секунду.

Про це йдеться в публікації, оприлюдненій у науковому виданні IEEE Photonics Technology Letters, передає Укрінформ.

Там стверджується, що це нова рекордна швидкість інтернету — на одну п’яту більше за попередній рекорд, встановлений у Японії.

Для передачі даних автори дослідження використали оптоволоконний кабель — тобто той же кабель, через який передають інформацію в глобальній мережі й зараз. Утім вони вдосконалили його, розширивши світловий спектр майже удвічі.

Через оптоволокно передається оптичний сигнал, який відбивається від його внутрішніх стінок. Це порівняно швидко й дешево, оскільки швидкість світла, як відомо, становить 300 тисяч кілометрів на секунду.

Утім оскільки кабелі не прямі, а згинаються і скручуються (через фізичні обмеження для інфраструктури), швидкість руху оптичного сигналу через оптоволокно значно менша за ці 300 тисяч кілометрів на секунду.

Британським дослідникам вдалося вдосконалити конструкцію оптоволокна, а точніше — підсилювачів, розташованих на ньому. Так вони посилили силу оптичного сигналу. Звідси, як наслідок, — і більша швидкість інтернету.

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Автори вказують, що їхню техніку можна застосувати, аби покращити вже наявну мережеву інфраструктуру. Можна замінити лише підсилювачі на оптоволокні, а не весь кабель заразом.

Нагадаємо: у травні вчені з університетів Австралії зафіксували швидкість передачі даних в Інтернеті на звичайній мережевій інфраструктурі в 44,2 терабіт на секунду. З такою швидкістю користувачі можуть менш ніж за секунду завантажити тисячу фільмів високої якості. Тоді для цього використали пристрій, яким замінили близько 80 лазерів у телекомунікаційному обладнанні.