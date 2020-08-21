У Туреччині відкрили перший в країні завод з виробництва сонячних панелей

Перший в Туреччині завод з виробництва сонячних панелей було відкрито в Анкарі, завдяки чому країна планує зайняти лідерські позиції у цій сфері в Європі та на Близькому Сході.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

"Переконаний, що цей центр займе лідерські позиції у галузі сонячної енергії та виробництва сонячних панелей... Ми маємо намір налагодити імпорт сонячних панелей на мільйони доларів", - сказав на церемонії відкриття президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Підприємство було запущене завдяки інвестиціям у розмірі 400 мільйонів доларів та займає площу 100 тис. кв.м. На заводі працює 1,4 тисячі людей.

Цей завод вироблятиме сонячні панелі для найбільшої сонячної електростанції в Туреччині, яка буде створена в районі Карапинар в провінції Конья, що в центральній частині країни. Цей проєкт реалізує турецька компанія Kalyon Holding спільно з південнокорейським консорціумом Hanwha Q-Cells.

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Фабрика також матиме науково-дослідний центр з розвитку технологій сонячної енергії, де працюватиме близько сотні інженерів.