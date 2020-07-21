Українці вклали €520 мільйонів у домашні сонячні електростанції

В Україні 25,6 тис. домогосподарств інвестували 520 млн євро у домашні сонячні електростанції (СЕС).

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Станом на 1 липня 2020 року вже понад 25,6 тис. домогосподарств в Україні використовують "зелену" електроенергію, встановивши сонячні електростанції (СЕС). Обсяг вкладених родинами інвестицій перевищує 520 млн євро, а сумарна потужність усіх СЕС – 658 МВт", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, впродовж II кварталу 2020 року ще близько 1500 домогосподарств встановили сонячні панелі.

Найбільше СЕС встановлено у домогосподарствах Дніпропетровської (майже 3500), Тернопільської (більше 2200), Київської (більше 2000); Івано-Франківської (більше 1900) та Закарпатської (майже 1600) областей.

Заступник голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко зазначив, що СЕС домогосподарств – це мала розподілена генерація, яка дозволяє використовувати енергію в точці її виробництва. Це, у свою чергу, сприяє уникненню втрат в мережах при транспортуванні електроенергії.

"Ще одна перевага СЕС – це додатковий стимул для власників слідкувати за споживанням електроенергії, змінювати поведінку на енергоощадну, впроваджувати енергоефективні заходи та використовувати smart-технології", - підкреслив Шафаренко.

Як повідомлялося, 21 липня 2020 року Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". Зміни щодо підтримки розвитку відновлюваної енергетики, які наразі активно обговорюються, не стосуються домогосподарств.