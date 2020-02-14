В ОАЕ тестуватимуть плавучі сонячні панелі

Плавучі сонячні панелі генеруватимуть електроенергію біля острова Нурай в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Перші плавучі сонячні панелі в Об'єднаних Арабських Еміратах за кілька днів розпочнуть генерувати електроенергію біля невеликого курортного острова Нурай”, - йдеться у повідомленні.

Йдеться про генерування лише 80 кВ, проте цей проєкт стане цікавим тестом для регіону, який дуже залежить від прибутків, отриманих від продажу нафти й газу.

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За даними експертів, вартість інсталяції й підтримки плавучих сонячних панелей утричі більша, ніж сонячних панелей на суходолі.

Проте, це значно краще за інсталяцію сонячних панелей на пляжі острова Нурай, куди приїжджають туристи, готові викласти грубі гроші за відпочинок на золотому піску.