FlixBus запустив перший у світі міжміський рейс на сонячних панелях
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"FlixBus встановив сонячні панелі на своєму зеленому автобусі, що курсує від Дортмунда, через Ейндховен, Антверпен, Брюгге та Кале до Лондона", - йдеться у повідомленні.
Сонячні панелі генеруватимуть енергію для споживання мотором автобуса. Це зменшить споживання палива та викиди в атмосферу.
У середньому при використанні сонячних панелей досягається економія в 1,7 літрів дизелю кожні 100 кілометрів пробігу автобуса. Таким чином, на середній відстані 600 кілометрів добова економія становить близько 10 літрів. У літню пору при зростанні сонячної активності економія ще збільшиться.
Встановлення фотоелектричних панелей також дозволяє сонячній енергії живити всю електроніку, включаючи USB-порти, розетки та кондиціонер.