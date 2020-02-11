FlixBus запустив перший у світі міжміський рейс на сонячних панелях

Автобусний перевізник FlixBus першим у світі обладнав сонячними панелями автобус, що курсуватиме на міжнародному маршруті Дортмунд-Лондон.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"FlixBus встановив сонячні панелі на своєму зеленому автобусі, що курсує від Дортмунда, через Ейндховен, Антверпен, Брюгге та Кале до Лондона", - йдеться у повідомленні.

Сонячні панелі генеруватимуть енергію для споживання мотором автобуса. Це зменшить споживання палива та викиди в атмосферу.

У середньому при використанні сонячних панелей досягається економія в 1,7 літрів дизелю кожні 100 кілометрів пробігу автобуса. Таким чином, на середній відстані 600 кілометрів добова економія становить близько 10 літрів. У літню пору при зростанні сонячної активності економія ще збільшиться.

Встановлення фотоелектричних панелей також дозволяє сонячній енергії живити всю електроніку, включаючи USB-порти, розетки та кондиціонер.