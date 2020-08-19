Астрономи виявили астероїд, який пролетів рекордно близько до Землі

Астрономи з обсерваторії Zwicky Transient Facility зазначають, що астероїд 2020 QG пролетів на рекордно близькій відстані до Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

Сам астероїд пролетів поблизу Землі ще 16 серпня, траєкторія його польоту була найближчою до нашої планети. Новий рекорд становить усього 2 950 км.

Попередній рекорд зафіксований дев’ять років тому, коли неподалік Землі пролетів астероїд 2011 CQ1. Тоді відстань була майже вдвічі більшою, ніж у 2020 QG.

В обсерваторії додали: якби 2020 QG й зачепив Землю, то наслідки були б непомітними, адже його розмір всього від 3 до 6 метрів.

Як повідомляв Укрінформ, Марсіанський розвідувальний супутник від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) показав сходження лавини на Червоній планеті.